Bodrum'da bir kişinin öldüğü oteldeki çatışmada yeni gelişme
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru, 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde 27 Ağustos tarihinde otomobille otele gelen Ömer Ataş (28) Mert Ali A. (17) ve Emirhan B. ile burada konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı.
Oteldekiler ve bölgedeki yurttaşlar panik yaşarken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılardan Mert Ali A. (17) ile Emirhan B. de ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Burhan C. ile telefonla görüşüp arabayı hastaneden almasını istedi. Hastaneye gelen Ersin O. aracı bıraktıktan sonra kaçtı.
Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilip cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltındaki Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ardahan B. ile Yiğitcan B.'nin de tedavileri sonrası adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
Öte yandan jandarma ekipleri Ersin O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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