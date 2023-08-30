Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:00

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, geçen Cumartesi gecesi aracındaki 2 arkadaşıyla birlikte Bağcılar’daki bir siteye girmek için sitenin giriş kapısına gelmişti.

Bu sırada arkasından yanaşan bir araçtaki kişiler kalaşnikofla Cem Gölbaşı ve iki arkadaşının içinde bulunduğu aracı taramıştı. Saldırıda Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı yaralanmıştı. Saldırganlar kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmişti. Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmüştü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gölbaşı’nın saldırıyı ölümcül bir yara almadan atlattığı belirtilirken, 2 arkadaşının durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilmişti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmıştı. Olay yerinde toplanan kalaşnikof mermi kovanları incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

45 DAKİKA BEKLEMİŞ

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan kamera incelemesinde, saldırganların koyu renkli bir araçla yaklaşık 45 dakika site yanında siyah renkli bir araçla siteye gelen Gölbaşı’nı beklediği geldikten sonra da harekete geçerek ateş açtıkları belirlendi.

Saldırıda arada kalan ve olayla ilgisi olmayan beyaz renkli hafif ticari araç içindeki kişilerin de şans eseri olayı yara almadan atlattıkları belirtildi. Site güvenliğinin önünde oturan kişilerin de korku içinde kaçtıkları görüntülere yansıdı. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışmada bir kişi Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. Polis olayın ardından Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yakalamıştı.