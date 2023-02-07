Bodrum'da deprem bölgesine yardım seferberliği

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:44

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 09:45

Kahramanmaraş'ta ilki dün sabaha karşı 04.17, ikincisi 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası harekete geçen Bodrum Belediyesi’ne bağlı Bodrum AKUT, 911 ve MAG timlerimiz afet bölgesine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Gece saatlerinden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da beraberindeki ekip ile afet bölgesine hareket etti. Ayrıca 32 belediye personeli; arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere beraberinde 2 kepçe, 3 çekici, 2 kamyon, bir ambulans, 2 minibüs, 3 pick-up araç ve gerekli teçhizat ile deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Depremzedelere üç öğün yemek, sıcak çorba ve sıcak içecek dağıtımı yapmak üzere tahsis edilen 2 TIR mutfak ile Bodrum Aşçılar Derneği gönüllüsü 7 aşçı da ekip de yer aldı. Bodrum’lu hayırseverlerin yaptığı yardımlar da Kaymakamlık Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde toplanarak, belediye, Kızılay, gönüllüler ve AFAD vasıtasıyla bölgeye ulaştırma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yardım malzemesiyle dolu 7 tır Muğla AFAD Başkanlığına sevk edildi.