Bodrum’da Doğa Sanatı Çalıştayı

15 Nisan 2022 Cuma, 05:02

Bodrum’da ilk kez düzenlenecek olan Doğa Sanatı Çalıştayı'nın ilk konuk sanatçısı, Güney Koreli heykeltıraş Bonggi Park olacak. 35 yıldır doğadan gelen şifa ve arınmayı doğa bağlantılı eserleri ile hayata kazandıran ünlü heykel sanatçısı, çalıştay süresince Bodrum topraklarının doğal ve yerel malzemelerini toplayarak ortaya çıkaracağı bir heykelin sergisi ve tanıtımı ile etkinlikte yer alacak.

Açık Ateşte Pişirim Çalıştayı'nda ise Dr. Öğr. Üyesi Betül Karakaya ve Dr. Öğr. Üyesi İrfan Aydın önderliğinde asistanlar Menekşe Eda Öztürmen, Sevilay Yılmaz, Tayfun Yaman, Pınar Polat, Erk İnada ve Burak Ekinci Barbaros Farm’ın kendi toprağından seramik heykeller hazırlayacak. Eserler, yerde açık ateşte pişirilerek etkinlik alanında sergilenecek.

24 Nisan 2022 tarihinde Barbaros Farm'da katılıma açık olacak etkinlik alanında katılımcılar sürdürülebilir ve ekolojik tarımda perma kültür prensibi ile işlenen Barbaros Farm'ın eşsiz alanını deneyimlerken Bodrum'un yerel kütür öğeleri ile özdeşleşen el sanatları ve yiyecek atölyelerine katılabilecek, yerel ürün standlarını ziyaret edebilecek ve gün sonunda sahne alacak Pınar Seli ile doğada müzik ile buluşacak.

KATILIMCILAR

Bonggi Park ( Doğa Sanatçısı )

Doç.Dr. Canan Zöngür, Dr.Öğr.Üyesi Betül Karakaya, Dr.Öğr. Üyesi İrfan Aydın

Foodrum ( Şef Dilek Köse Pelin Dumanlı)

Karnas Bağları (Selva Haluk İşmen)

Garova Bağları (Mehmet Vuran)

Pablo Bira (Mustafa Yavaş)

Ege Mantarları (Süleyman Yıldırım)

Etrim Halıcılık (Engin Başol)

Şimşir Kaşık ve Doğal sepetçilik (Çolak Raşit)

Sünger Avcısı

Babun Çoçuk Kitapçısı (Oya Pulathanel)

Pınar Seli (Doğada Müzik )

ATÖLYELER

Foodrum Şef Dilek Köse Önderliğinde

Baklalı Çağlalı Enginar Yapımı

Ege Mantarları Süleyman Yıldırım önderliğinde

Yöresel Otlar Sunumu ve Kenker Cipsi Yapımı

Babun Çoçuk Kitap Evi Çocuk Atölyesi

Doğadan Gelen Malzemelerle Sanat Etkinlikleri

Sergi içerik ve tanıtım standları

Etrim Halıcılık ( Kilim tezgahı, ipek kozaları ve el dokuma kilimler sergisi )

Çolak Raşit ( Şimşir kaşık – doğal el örme sepetler sergisi )

Sünger Avcısı

BARBAROS FARM

Tarımla turizmin bir arada olduğu sürdürülebilir, ekolojik, dış girdisi olmayan doğal yaşam merkezi Barbaros Farm’da Perma-kültür esaslarıyla 70 yıldır el değmemiş bereketli topraklar doğaya saygı esas alınarak işleniyor. Tarımda gözetilen sürdürülebilirlik yanında dış girdi olmadan, doğadan aldığını doğaya vereren bütüncül bir bakış açısı tüm süreçlere hakim oluyor. Barbaros Farm, Bodrum’un sadece eğlence, deniz, kum güneş turizmi olarak anılmaması gerektiğini, çok bereketli topraklara ve kadim bir kültüre sahip olduğu ve bu kültürü yaşatmak gerektiği gerçeğine inanarak çalışmalarını sürdürüyor.



