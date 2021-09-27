Bodrum'da düzenlenecek 'Vivaldi Akşamı' yanan ormanlar adandı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:51

Bodrum Oda Orkestrası, 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da Bodrum Herodot Kültür Merkezinde bir konser verecek. Konseri Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yönetecek. Mandolin sanatçısı Bülent Yazıcı ve keman sanatçısı Cihat Aşkın da solist olarak konserde yer alacaklar. Orkestranın konzertmeisteri ise Sema Korkut olacak.

"Bodrum Oda Orkestrasının amaç ve hedeflerinden biri de Bodrum’a yerleşik olarak kurulmasının gerekli olduğuna inandığımız ‘Bodrum Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturmaktır. Bodrum Belediyesinin son zamanlarda bu alanda yaptığı çalışmalar takdir edilmekle birlikte, bu girişimlerin sonucu Bodrumlular ve sanat kamuoyu tarafından heyecanla beklenmektedir." ifadelerin kullanan konserin sanat koordinatörü Numan Pekdemir şunları söyledi:

Bilindiği gibi günümüzde şehirler, kültür yatırımlarıyla kazanımlar sağlamakta, daha ön plana çıkmakta ve kent olduklarını kanıtlamaktadırlar. Bu bakımdan, kentler kültür kurumlarıyla var olurlar ve yaşarlar.

Pandemi başladıktan sonra kalan konserlerimizi iptal etmiştik. Şimdi tekrar başlıyoruz. Konserlerin başlaması için Bodrumlu sanatseverlerden çok sayıda mesaj aldık ve değerlendirdik.

Bu konserin gerçekleştirilmesinde verdikleri destek için; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, Bodrum Belediyesine Başkan Sayın Ahmet Aras’a, sponsorlarımıza, katılan sanatçılarımıza ve Bodrum’lu değerli sanatsever dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 'Vivaldi Akşamı' olarak da değerlendirdiğimiz bu konser yanan ormanlarımıza adanmıştır. Ormanlarımızla birlikte maalesef insanlarımızı da kaybettik. Bu yangınlarda ormanın esas sahibi olan canlar da öldü. Üzgünüz. Önümüzdeki Yaz döneminde Bodrum Kalesin de yapacağımız bir konserin gelirini Bodrum'da yeniden düzenlenecek bir orman alanı için kullanmak istiyoruz.Umarız Ükemiz bir daha böyle durumlarla karşılaşmaz.’