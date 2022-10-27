Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: Baba-oğlu tutuklandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçme hazırlığındaki 68 düzensiz göçmen yakalandı. Çocukların da aralarında olduğu göçmenleri kamyonla getirdikleri belirlenen baba ve oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı.
Bodrum’da Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 24 Ekim'de, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma, çocukların da araların da olduğu 68 düzensiz göçmeni ormanda yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen göçmenlerin, 34 FKY 368 plakalı kamyonla bölgeye getirilip bırakıldıkları belirlendi.
Kamyon, Milas ilçesinde, Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyon şoförü T.İ. (21) ile babası F.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Yakalanan 68 göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- İYİ Parti'den açık davet
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!