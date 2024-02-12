Bodrum’da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla Bodrum’da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri yapılamadı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:53
Bodrum’da feribot seferlerine fırtına engeli
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı ile birlikte güney bölgelerinde etkili olmak üzere fırtına uyarısı yaptı.

Bodrum’da dün etkili olan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya döndü. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına sebebiyle balıkçılara denize açılmayın uyarısı yapıldı. İlçenin güney sahillerine vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.


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