Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindekiler hariç tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.
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