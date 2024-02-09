Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:00
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindekiler hariç tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.


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