Bodrum'da feribotlara 'fırtına' engeli
Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında ve Bodrum-İstanköy arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferinin, fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.04.2024 (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 24.04.2024 (Çarşamba) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Öte yandan yarın yapılması planlanan, Bodrum-Datça, Datça-Bodrum ve Bodrum-İstanköy seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Yetkililer denizcilere dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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