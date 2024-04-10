Kabatepe-Gökçeada feribot hattına bayram tatili dönüşleri için ek seferler konuldu

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:21

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:21

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cuma günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00, 16.00, 20.00 saatlerinde ilave seferler düzenlenecek.

Ek seferler, 13 Nisan Cumartesi günü ise Gökçeada'dan saat 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de gerçekleştirilecek.