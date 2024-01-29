Bodrum'da fırtına: Feribot seferleri iptal edildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:18
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Bodrum’un kuzey bölgeleri Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba sahillerinde fırtına etkili oldu.

Fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. Yalıkavak Koyunbaba sahiline dalgalar vurdu.

Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Öte yandan, yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri hava şartlarına bağlı olarak iptal edildi.

 


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