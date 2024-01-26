Anamur ve Silifke açıklarında fırtına bekleniyor
Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.
Fırtınanın hızının saatte 50-75 kilometreyi bulabileceği aktarılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ve etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği uyarısında bulunuldu.
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