Anamur ve Silifke açıklarında fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:56
Anamur ve Silifke açıklarında fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın hızının saatte 50-75 kilometreyi bulabileceği aktarılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ve etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği uyarısında bulunuldu.


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