Anamur ve Silifke açıklarında fırtına bekleniyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:56

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın hızının saatte 50-75 kilometreyi bulabileceği aktarılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ve etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği uyarısında bulunuldu.