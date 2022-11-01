Bodrum'da ‘Hemşehrimiz Herodot Haftası’ başladı

01 Kasım 2022 Salı, 12:53

‘Hemşehrimiz Herodot Haftası’ Bodrum’da bir dizi etkinlikle başladı. İlk olarak Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Reyhan Destan’ın ve Mehmet Çuhadar’ın “Herodot Tarihi ve Devri” sunumları yapıldı.

Reyhan Destan, Herodot Devri Felsefe, Düşünce ve Kültür Yapısı konularında; Mehmet Çuhadar ise Herodot’un Yaşamı ve Seyahatleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Oldukça yüksek katılımlı sunumlar, yaklaşık 2 saat sürdü.

‘BİZİM TARİH’ SERGİSİ AÇILDI

Etkinlikler, aynı gün Mausolos Sergi Salonu’nda Herodot 3.Yaş Akademisi Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin “Herodot’un Kentleri” ve Artemisia Sergi Salonu’nda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin “Bizim Tarih” seramik sergisiyle devam etti. Sergiler, 14 Kasım’a kadar meraklılarıyla buluşacak.

Mausolos Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Herodot’un Kentleri” sergisinde açılış konuşması yapan Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Ali Ulusoy, Hemşehrimiz Herodot Haftası’nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilk defa Herodot ile ilgili ciddi bir organizasyon yapıldığının altını çizdi.

“SAVAŞ NEDENİYLE TERK ETTİ”

Ulusoy, dünyadan Herodot çalışan çok önemli 23 bilim adamını Bodrum'a davet ettiklerini söyleyerek, “Amacımız Herodot’un bu coğrafyanın insanı olduğu, burada doğduğu ve büyüdüğü, 30 yaşına kadar burada yaşadığını, savaşlar nedeniyle Halikarnassos’u terk ettiği gerçeğini bir de bilim insanlarıyla tartışıp onların bakış açısından anlamak” diye konuştu. Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Köklü, “Bir hafta sürecek olan Hemşehrimiz Herodot Haftası ile benim bildiğim kadarıyla kamuya açık en önemli etkinliklerden birine paydaşlık ediyoruz” dedi.

Herodot 3. Yaş Akademisi Mehmet Uyargil ise yaklaşık 15 yıldan beri Bodrum’un tarihi ve arkeolojisi konusunda fotoğraf ve belgesel çalışmaları yaptığını söyleyerek, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

2 Kasım Çarşamba günü etkinliklerin devamı olarak Herodot’un kapsamlı olarak ele alınacağı ve çeşitli ülkelerden bilim insanlarının katılacağı Uluslararası Herodot Çalıştayı, Herodot Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak. Çalıştay, Herodot Kültür Merkezi’nde 4 Kasım’a kadar devam edecek.