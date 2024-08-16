Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişi evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Bodrum Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evden silah sesleri geldiğini duyan yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Sağlık görevlileri, vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden kişilerin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha!
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama