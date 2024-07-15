Son Dakika: Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 23 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın'ın transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, milli oyuncu Oğuz Aydın'ın transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
OĞUZ AYDIN KİMDİR?
AZ Alkmaar altyapısından futbola başlayan Oğuz, 2016 yazında Bucaspor akademisine transfer oldu.
2021 yazında Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon çıktığı 38 maçta 13 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Ay-yıldızlı formayı ilk kez İtalya ile oynanan hazırlık maçında giyen Oğuz, EURO 2024 nihai kadrosuna ise yer almadı.
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