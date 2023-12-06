Bodrum’da kaçak yapılara geçit yok!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:20

Muğla’da Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uyguluyor.

SON DÖRT YILDA 980 YIKIM İLE 6 BİN 890 MÜHÜRLEME İŞLEMİ

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 980 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 890 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 772 dosya yıkım programına alındı. Bunun yanı sıra Kasım ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 18 milyon 545 bin 449 Lira para cezası kesildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında bugüne kadar toplam 487 inşaat için yıkım kararı alındı, 131 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 350 inşaat durduruldu. Kasım ayında ise 4 inşaata yıkım kararı verildi, 18 binaya yıkım kararı uygulandı ve 125 devam eden inşaat durduruldu.

ARAS: YARINLARIMIZ İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşmayla mücadele ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Belediyemiz, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin geleceğini koruyabilmek adına kararlılıkla mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından alınan yıkım kararları, hukuki süreçlere uygun bir şekilde yerine getiriliyor. İlk günden itibaren bu mücadeleyi sürdüren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak yarınlarımız için mücadelemize devam edeceğiz.”