Bodrum’da kaçak yapılaşmaya göz açtırılmıyor!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:12

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:14

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor. Kentin betonlaşmaya yenik düşmemesi, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bodrum bırakılabilmesi amacıyla başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" kapsamında Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan alanlarda yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

ORTAKENT’TE İSKELE

Ortakent Yahşi Mahallesi Yalı Caddesi 141 Ada 3 Parsel önünde deniz yüzeyinin üzerine yapılan son iskelenin yıkım ve söküm işlemleri başladı. Kiralama süresi dolduğu ve yeni mevzuat gereği kiralama imkânı olmayan iskelenin söküm işlemlerinin ivedilikle bitirilmesi planlanıyor.

Gümbet Eskiçeşme Mahallesi 916 ada 9 parselde de bir işletmenin ruhsat eki ve onaylı mimari projesine aykırı olarak yapılan imalatların yıkım işlemleri, belediye ekiplerinin denetiminde sürerken eğlence mekanı olarak kullanılan alanın yıkımının yapılması gereken yerler, işletme sahipleri tarafından yıkılıyor.

GÜVERCİNLİK’TE YIKIM İŞLEMLERİ

Güvercinlik Mahallesi 122 ada 83 parsel ile Bitez Mahallesi 256 ada 2 parseldeki kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan binaların yıkım işlemlerine de devam ediliyor.

Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilirken yıkımlarda öncelikle kaçak yapı sahiplerinin yıkım işlemini yapmaması halinde Bodrum Belediyesi yıkım işlemi gerçekleştiriyor ve idari para cezası yazıyor.

2019 YILINDAN BU YANA 830 YIKIM

Bodrum Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar 830 yapının yıkımı yapılırken 5 bin 972 yapıda mühürleme işlemi uygulandı. Yıkım programına alınıp yıkım uygulaması gereken bin 300 dosya bulunuyor.

BAŞKAN ARAS’TAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkım işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada belediye olarak yasal süreçleri tamamlanan binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğinin altını çizerken, “Kentimiz güzelliklerini gölgeye düşürecek olan kaçak yapıların tespiti için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Tespitler, tutanak işlemleri, uyarılardan sonuç alınmadığı takdirde kendi ekiplerimizle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Konu ile ilgili yasal bir süreç var ve belediye olarak bu sürece uymak zorundayız. Süreç tamamlandıktan sonra mülk sahipleri yıkım işlemini gerçekleştirmediği zaman ekiplerimiz, konuya müdahil oluyor ve yıkım işlemini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Tercihimiz, kaçak yapı sahiplerinin kendisinin bu yıkımları gerçekleştirmesi yönünde. Vatandaşlarımıza güzel bir kenti geleceğe taşımak ve gelecek nesillere doğal güzellikleriyle dolu bir Bodrum bırakabilmek için çağrıda bulunmak istiyorum. Kaçak yapılaşmadan uzak duralım. Kentimizi her zaman güzellikleriyle analım.”