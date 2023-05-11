Bodrum'da karavan yangını: İngiliz kadın yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavanda çıkan yangında İngiliz uyruklu Hayley Louise Pearce (54) yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:00
Bodrum'da karavan yangını: İngiliz kadın yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi'nde gece saatlerinde İngiliz Hayley Louise Pearce'nin Türk vatandaşı erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı karavanda, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmak istedi. Hayley Louise Pearce karavandan çıkamazken, erkek arkadaşı ise yaralı kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçeri giren ekipler, Pearce’in cansız bedenini buldu.

Savcının incelemesinin ardından Hayley Louise Pearce'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. MYangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 


Bodrum muğla Yangın

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