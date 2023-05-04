Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 21 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu nisan ayı kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı. Nisan ayı verilerine göre ülkemizde nisan ayında 21 kadın katledildi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:07
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 21 kadın öldürüldü
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Nisan Ayı Raporu’nu bugün yayınladı. Rapora göre, nisan ayında 21 kadın cinayeti işlendi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 21 kadından 5’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 2’si ekonomik gerekçelerle, biri gürültüden kaynaklı kavga bahanesiyle, biri arazi anlaşmazlığı öne sürülerek öldürüldü. 12 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

"43'Ü EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ”

Nisan ayında kadınların yüzde 43’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 21 kadının 9’u evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.

"YÜZDE 52'Sİ EVLERİNDE KATLEDİLDİ”

Öldürülen kadınların 11’i evinde, 5’i sokakta, biri arabada, biri işyerinde, biri ahırda, bir çadırda katledildi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 67’si kesici aletler ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletlerle, biri boğularak hayatını kaybetti.


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