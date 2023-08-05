Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Guletteki 3 kişiyi bölgeden geçen başka teknedekiler kurtardı.
Bodrum'da Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyir halinde olan 'Gülden Irmak' isimli gulet, saat 11.00 sıralarında kayalıklara oturdu.
15 metrelik tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen başka teknedekiler tarafından kurtarıldı.
Tekne ise halatla başka tekne tarafından çekildi. Ancak gövdesi zarar gören gulet, kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başladı.
Yarıya kadar suya gömülen gulet, Haremtan Koyu sahiline yakın bir noktaya kadar çekildi. Bu süreçte iyice su alan tekne tamamen battı.
Teknenin yeniden su üzerine çıkarılması için ayrıca çalışma yapılacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Eski MHP'li başkandan ilginç savunma