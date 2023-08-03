Muğla’nın denizlerinin güvenliği için yeni tekneler suya indi

Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:20

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerde yüzey temizliği yapabilmek ve acil durumlara müdahale edebilmek için envanterine eklediği 3 acil müdahale teknesini tanıttı. 2023 yılı değeri yaklaşık 28 milyon TL olan 2 acil müdahale, 1 çok amaçlı acil müdahale teknesi Bodrum, Fethiye ve Marmaris limanlarında demirleyecek ve gerekli durumlarda tüm İl genelindeki olaylara müdahale edecek.

Fethiye Limanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Muğla, Fethiye, Seydikemer Şoförler Odası başkanları, Fethiye, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKNELER ACİL DURUMLAR VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE KULLANILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin denizlerde vatandaşların can ve mal güvenliği için faaliyete aldığı 2 acil müdahale, 1 çok amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk müdahale, teknelerden su tahliyesi, personel ve yaralı nakli, tekne çekme, yedekleme, deniz kirliliğine müdahale, deniz yüzeyi temizleme gibi kabiliyetlere sahip. 2 acil müdahale tekneleri Bodrum ve Marmaris limanlarında, çok amaçlı acil müdahale teknesi de Fethiye limanında görev yapacak.

Teknelerin tanıtım töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca teslim aldıkları Fethiye ile şu anki Fethiye arasında hizmet kalitesi, çevre ve altyapı yatırımları ile büyük fark olduğunu, büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak uyum içinde çalıştıklarını söyledi ve ilçelerine yapılan büyük yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

GÜRÜN: SÖZ VERDİĞİMİZ HİZMETLERİ TEK TEK YERİNE GETİRİYORUZ

Osman Gürün; artan enflasyon, ekonomik sorunlara rağmen tüm imkânları ile Muğla’ya yatırım için çalıştıklarını söyledi ve envantere kazandırdıkları deniz araçlarının Muğla’nın mavi ve yeşilini korumak için çalışacaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla olarak Akdeniz’e kıyısı olan 9 ülkeden fazla kıyı uzunluğuna sahibiz. Kıyı uzunluğumuz 1700 kilometrenin üstünde. Bu kadar güzel kıyılara sahip bir şehirde denizlerimize de büyük yatırımlar yapıyoruz. Çöp, atık toplama teknelerimiz yanında acil müdahale tekneleri de gerekliydi. Bu teknelerimiz Marmaris, Bodrum ve Fethiye limanlarında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

“FETHİYE LİMANI RODOS İÇİN TERCİH EDİLEN LİMANLARDAN BİRİ OLDU”

Fethiye Limanı ve Fethiye için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Başkan Gürün, “Fethiye limanımızda yaptığımız yatırımlarla Rodos’a gidişlerde artış olmaya başladı. Fethiye’den Rodos’a daha fazla giriş çıkış olacak. Fethiye’mize ekonomik olarak katkısı olacak. Ölüdeniz arıtma, Ovacık, Hisarönü altyapı çalışmalarını tamamladık, mevcut arıtmayı modernize ettik. Söz verdiğimiz hizmetleri tek tek hayata geçirdik. Yol yenileme, içme suyu hatları, Karaçulha toptancı haline kamyonların park edeceği kapalı alan yapıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen bu enflasyona rağmen bütün imkânlarımızı zorlayarak yatırımlara devam ediyoruz. Çevrenin korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Seydikemer’den Bodruma yatırımlarımıza ayrım yapmadan devam ediyor, mavisi ve yeşili ile mükemmel bir şehir olan Muğlamızı korumak için hukuki mücadelemizi de sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.