Bodrum’da kedi ve köpek katliamı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 köpek ve 2 kedi zehirlendi. Hayvanlardan 3’ü yapılan müdahale ile kurtulurken, 4’ü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 19:24
Bodrum’da kedi ve köpek katliamı!
Abone Ol google-news

Yalıçiftlik Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehir, mahalleye bir ay önce taşınan Gizem Sümer’in köpeğinin zehirlenmesine neden oldu.

Köpeğini ölü bulan Sümer, evinin çevresinde ölü halde başka bir köpek ile bir kedi de buldu.

Bölgede yapılan aramada Sümer’in komşunun 3 köpeği de zehirlenmiş halde bulundu. 3 köpek ise, sahiplerinin erken fark etmesiyle müdahale edilerek kurtarıldı. Aynı bölgede inşaat işçileri tarafından da bir kedinin zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.

"BİRİSİ KÖPEKLERİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

6 aylık Yoda isimli köpeği ölen Gizem Sümer, "Ben Yalıçiftlik’e yeni taşındım. Bir ay oldu. Dün maalesef köpeğimi ölü buldum, zehirlenmiş. Dün akşam da bir tane ölü kedi buldum. Bu sabah evimin bahçesinin yukarısında bir ölü köpek daha buldum. Bir komşumun 3 tane köpeğini zehirlemişler. Onlar fark edip zeytinyağı içirmişler. Kusunca iyileşmişler, bir tanesi pek iyi değilmiş. Onlara köylülerden birisi köpeklerini öldüreceğini söylemiş fakat kim yaptı, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Kameralara bakacağım ama ben başka hayvanların da başka bu şekilde ölmesini istemiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden gelip ölü köpekleri aldılar" diyerek hayvanların zehirlenmesine tepki gösterdi.


Bodrum haberleri hayvan haberleri

İlgili Haberler

Amasya'da sağanak: Yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı

Amasya'da sağanak: Yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
Evcil hayvanlarda yaşam süresinin uzaması, kanser riskini artırıyor

Evcil hayvanlarda yaşam süresinin uzaması, kanser riskini artırıyor
Ünlü oyuncu Deniz Çakır’dan sokak hayvanları çıkışı: ‘Önce benden başlayın’

Ünlü oyuncu Deniz Çakır’dan sokak hayvanları çıkışı: ‘Önce benden başlayın’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?
‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!

‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!
Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...

Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...
MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”

MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”
Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e

AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’