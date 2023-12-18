Bodrum’da kıyı işgaline müdahale

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:56

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:56

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Bitez semtinde sahile yapılan yapı söküldü. Bodrum Belediyesi ekipleri sahilinde yaşanan işgal ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu. Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitez sahilinde bulunan kıyı işgalinin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.