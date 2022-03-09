Bodrum'da RES'lere karşı üçüncü yargı zaferi

09 Mart 2022 Çarşamba, 12:08

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik, Çamlık, Pınarlıbelen, Mazı, Kumköy, Yalıçiftlik ve Kızılağaç köylerinin tepelerindeki ormanlık alanlarda Yıldız Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2014 yılından bu yana kurulmak istenen RES'lerle karşı mücadele başlatan yöre köylülerinin açtığı davada bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Muğla Valiliği tarafından daha önce şirkete verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporlarını iki kez Danıştay ve Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açarak kazanan köylüler, bu kez iki yıl önce, şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı üçüncü ÇED Gerekli Değildir Raporu'nun iptali için avukat Remzi Kazmaz aracılığı ile yine Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz, "Biz Bodrum köylüleri olarak iki kez bu davayı kazandık ve Res projesini iptal ettirdik. Ama şirket hiç utanmadan, sıkılmadan üçüncü kez ÇED olumlu raporu aldı. Ama hiçbir değişiklik yapmadan yine köyümüze geldiler. Biz de Mahkemenin yolunu tuttuk. Zeytin dallarımızla davamıza girip hakkımızı hukukumuzu savunduk" dedi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Kazmaz, "Şirketin aldığı üçüncü raporda daha önce almış olduğu rapordan farkı yok. Aydın Denizli Muğla çevre düzeni planları değişmeden bu alanlarda böyle RES tesisleri kurulamaz. Bu konuda Danıştayın kararı bulunmaktadır. Hal böyle iken davalı şirketin bütün bunları bilmesine rağmen aynı konulu davayı iki kez kaybetmesine rağmen bu konuda kesinleşmiş mahkeme karaları ve bilirkişi raporları olmasına rağmen hala üçüncü kez aynı bölgede RES kurmak için diretmesine anlam veremiyoruz. Kaldı ki biz RES'lere karşı değiliz kurulduğu yere karşıyız" dedi.