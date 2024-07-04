Bodrum’da skandal: Kaptan kızının arkadaşını istismar etti iddiası!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tekne kaptanı Ömer Deniz K. (39) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ömer Deniz K., tutuklandı.
Bodrum’da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.
Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu.
B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi.
Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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