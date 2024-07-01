Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!

Kayseri'de yaşanan 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar skandalının ardından bir iddia da Hakkari'den geldi. Hakkari'de valiliğin düzenlediği konserde, uzman çavuşların çocukları istismar ettiği iddialarının ardından yurttaşlar uzman çavuşları darbetti. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:41
Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası kentte infiale yol açmıştı. Olayın ardından bir haber de Hakkari'den geldi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda valilik tarafından düzenlenen "Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"nin son gününde yapılan konserde, iki çocuğun uzman çavuşların istismarına maruz bırakıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde yurttaşların darbettiği uzman çavuşların hastaneye kaldırıldığı görüntülendi.


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