Bodrum’da talihsiz kaza: Makineden fırlayan taş, oğlunun ölümüne neden oldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ot biçme makinesinin fırlattığı taş, Nebi Kuş isimli vatandaşın boynuna çarptı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi’nde meydana geldi. O.K. adlı vatandaş, 48 TF 154 plakalı traktörünün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tarlasında ot biçtiği sırada makineden taş fırladı.
Sert bir şekilde fırlayan taş, tarlada çalışma yapan ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Nebi Kuş’un boynuna çarptı. Taşın çarpması sonucu Nebi Kuş yere yığılırken, traktörü kullanan baba O.K., hemen traktörü durdurup oğlunun yardımına koştu.
Yardım istenmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nebi Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcı incelemesinin ardından olay yerinden alınan Nebi Kuş’un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
Traktörü kullanan baba O.K. fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Büyük zamlar yolda!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama