Bodrum'da tekneler alev aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yat limanında demirli bir teknede başlayıp 3 tekneye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:57
Bodrum'da tekneler alev aldı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı. Bitez Mahallesi'ndeki yat limanında demirli bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra yakındaki 3 tekneye sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören teknelerden 2'si kullanılamaz hale geldi.


Bodrum muğla tekne Yangın

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