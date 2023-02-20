Bodrum'da tekneler alev aldı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:57

Muğla’nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı. Bitez Mahallesi'ndeki yat limanında demirli bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra yakındaki 3 tekneye sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören teknelerden 2'si kullanılamaz hale geldi.