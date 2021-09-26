Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

26 Eylül 2021 Pazar, 03:51

Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde şüphelilerin tekne ile denize açılması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Bodrum açıklarında durdurulan teknede, organizatör B.G. ve M.C.G. ile ordudan ihraç edilen astsubaylar Y.T., S.G., E.K., Ş.T., M.A. ve M.A., gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla organizatör 2 şüpheli hakkında TCK 79 göçmen kaçakçılığı ve FETÖ üyeliğinden, diğer 6 şüpheliye ise FETÖ üyeliğinden işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.