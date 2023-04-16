Bodrum'da trafik işkencesi: Bu rezaletin sorumlusu kim?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 16.04.2023 - 14:25

Triatlon Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışları koşuldu. Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona 7 ülkeden 500 sporcu katıldı. Yarışlar 1,2 kilometre yüzme, 60 kilometre bisiklet, ardından da 15 kilometre koşu etabından oluştu.

Yarışları nedeniyle Bodrum'da yurttaşlar da mağdur oldu. Bodrum’un tek ana yolunu 3 saatlik yarışlar nedeniyle tek şeride düşürülmesi trafikte uzun trafik kuyrukları oluştu. Kenti dünyaya bağlayan tek yolunda oluşan trafik nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı’nı kullanacak yurttaşlar uçaklarını da kaçırdı.

Mağduriyetlerini bir yere de bildiremeyen yurttaşlar “Bu rezaletin sorumlusu kim?” diye isyan etti. Kaymakamlık ve emniyet yetkililerinin yarışlar için kapanacak yolları kamuoyu ile ise paylaşmaması mağduriyeti daha çok artırdı.

KOORDİNATÖR: ÇOK KİŞİN MAĞDUR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Tatil cenneti Bodrum’un adını dünyaya tanıtmak için uluslararası bir etkinlik düzenlediklerini belirten yarış koordinatörü Ali Can Aktaş ise yurttaşların uçağa geç kalmalarını yarışa değil geç çıkmalarına bağladı. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Aktaş,“Güzergâh tek şeride düşürüldü. Etkinlik sabah 06.30 ve 09.30 arası yapıldı. Üç saatlik bir organizasyon. Trafiği durdurma söz konusu olamaz. Sadece hız 50 kilometreye düşürüldü. Biraz emniyet güçleri bilerek yavaşlattı. Bu yıllardır yapılıyor. Çok kişinin mağdur olacağını düşünmüyoruz. 3 saatlik bir organizasyon ve tamamen güvenlik açısından yapılan bir uygulama. Trafik aktı sadece hız limiti getirildi. En fazla 5 dakikalık bir trafıkte gecikme olacağını düşünüyoruz. Uçağa yetişemeyecek kişi zaten 5 dakika geç kalma ile zaten yetişemezdi. Kimseyi mağdur etmemiz söz konusu olamaz” diye konuştu.

Diğer yandan organizasyonda yol güzergâhlarının kapatılmasından kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü sorumlu olduğu ve belediyeye kapanacak yerler hakkında herhangi bir bilgi verilmediği öğrenildi.