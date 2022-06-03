'Bodrum’da kontrollü büyüme şart'

03 Haziran 2022 Cuma, 06:36

Son beş yıldır büyük şehirlerden çok fazla göç alan Bodrum, pandemi ile birlikte nüfus yoğunluğu açısından büyük kentlere yaklaştı. Turizm cenneti kentin gayri resmi nüfusu 500 binin üzerine çıktı. Yapılaşma hızı arttıkça kentin kapasitesi de tartışılmaya başlandı.

Bodrum’da yaşayan değişimi duayen turizmci Galip Gür ile konuştuk. Gür, pandemi döneminde çok sayıda yurttaşın Bodrum’a yerleştiğini belirterek önceleri yazlık olarak kullanılan evlerin artık yaz-kış kullanıldığını dile getirdi.

Gür, kentte tatil anlayışının da değişmeye başladığını ifade ederek “Bodrum’da ‘yerleşik turist’ kavramı hayatımıza girdi. Bizim otel müşterilerimizin birçoğu artık burada ev sahibi oldu. Kira artışlarının da etkisiyle birçok otel rezidans modeline geçmeye başladı. Bodrum, kış mevsiminde de artık büyükşehirler gibi hareketli bir yer durumuna geldi. Trafik ve diğer göstergeler, kış mevsiminde Bodrum’un artık daha kalabalık bir kent olduğunu gösteriyor. Diğer tatil merkezleri gibi yılın belli bir döneminde sessizliğe bürünen bir kent olma özelliği kalmadı” dedi.

İş yaşamı için sınırların kalktığını vurgulayan Gür, “İstanbul'un dezavantajlarından kaçış için bir yol arayan insanların yolunu pandemi açmış oldu. Belli bir sınırda kalmak yerine Bodrum’a yerleşen insanlar yeni alışkanlıklar edindi. Çevremizde artık çok büyük iş kollarını Bodrum'da butik bir yaşantı sürerek yöneten insanları daha sık görmeye başladık” ifadesini kullandı.

Bodrum’da yerleşik nüfusun gelecek dönemlerde daha da artacağını öngören Gür, “Kaçınılmaz olarak şehrin yönetimi ile ilgili sıkıntılar da olacaktır. Bu sıkıntıların şimdiden başladığını da görüyoruz. Bu kadar insan bir anda akın edince inşaat sayısı da arttı. Buralara hizmet vermek de zorlaştı. Yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasında bir yetki karmaşası var. Bu sorunların da ileride büyümemesi için şimdiden çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bodrum’un büyümesi kaçınılmaz görünüyor. Ancak kontrollü bir büyüme gerçekleşmezse uzun vadede baş edilmesi güç sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.