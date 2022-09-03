Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:17
Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Eylül günü saat 23.26'da, Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmeni yakaladı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum kaçak göçmen göçmen

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