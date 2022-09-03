Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Eylül günü saat 23.26'da, Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- 'Bu zat zaten teröristin tekidir'
- Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kesti