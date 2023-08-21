Bodrum'un ada ve koylarına Türk Bayrağı asıldı
Bodrum Belediyesi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı etkinlikleri kapsamında koylara ve adalara Türk Bayrağı asmaya başladı. İlk olarak Yassı Ada'da başlayan çalışma kapsamında tüm adalarda Türk Bayrağı göndere çekilecek.
Muğla'da Bodrum Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, koylara ve adalara Türk Bayrağı astı. Bodrum açıklarında bulunan adalar ile eşsiz güzellikteki koylara bayrak direkleri dikerek Türk Bayrakları asan ekipler çalışmalarına ilk olarak Yassı Ada'da başladı.
14 Ağustos Pazartesi günü başlayan çalışmalarla şu ana kadar Adaboğazı (Akvaryum Koyu) iç ve dışı ada ile Adaboğazı Burnu, Çelebi Adası, Haremtan Koyu ve Karaada Yassı Ada, Karaada Fener Burnu, Karaada Yarlı Koy’a direkler dikilerek Türk Bayrağı dalgalandırıldı.
Belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde Kargıcak Koyu, Kargı Adası, Orak Adası, Pabuç Burnu, Kissebükü Koyu, Çatal Ada, Çiftlik Eşek Adası, Kızılburun, Sarnıçlı Koy, Mazı Köpek Taşları ile diğer tespit edilen koy ve adalarda da belirli bir plan dahilinde çalışmalarına devam edecek.
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