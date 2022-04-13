Bodrum'un doğasını kirletenlere 600 bin lira para cezası
Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere ve hatalı konteyner kullanımı ile kaçak hurdacılık faaliyetleri yaparak ilgili yasalara uymayanlara yılbaşından bu yana 600 bin lira para cezası uyguladı.
Bodrum Belediyesi, kamusal alanlara gelişi güzel bahçe budama atıklarını, evsel atıkları konteynır kenarına veya belediyenin göstermiş olduğu alan dışına poşetlenmeden atan, geri dönüşüm değeri olan atıklarla doğayı ve sokakları kirleten, izinsiz hafriyat çalışması ile moloz dökümü yapan ve belgesiz kaçak hurdacılık faaliyetlerinde bulunan 73 kişi ve işletmeye, yılbaşından bu yana Kabahatler Kanununun ilgili maddesi kapsamında toplam 600 bin 249 lira idari para cezası uyguladı.
Devriye görevlilerinin yanı sıra vatandaş tarafından yapılan ihbarları da değerlendiren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Denetim Birimi ekipleri, bahçe atığı toplama günleri dışında farklı günlerde ve gelişi güzel bahçe atıklarını çöp konteynırlarının içine, yanına ve sokağa atanları yerinde tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kişi veya işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.
Atık toplama ve ayrıştırma günlerini resmî internet sitesinden ilan eden Bodrum Belediyesi, ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı “Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganı ile yürütülen temizlik hareketi kapsamında, her mahalle için haftanın bir günü geri dönüşüm atıkları toplanıyor.
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