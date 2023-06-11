Boğaçayı'ndaki renk değişiminin nedeni açıklandı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaçayı'nda dün meydana gelen renk değişiminin toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprak nedeniyle olduğu kaydedildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Boğaçayı'nda dün suyun çamurlu akmasıyla ilgili inceleme başlattı. ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğaçayı havzasında çeşitli noktalardan numuneler alınarak laboratuvarda analizleri yapıldı.
Yapılan araştırmalar sonucu Boğacay'daki renk değişikliğinin, Doyran bölgesinde meydana gelen küçük bir toprak kaymasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprağın Boğaçayı'nın suyunun renginde değişikliğe neden olduğu belirlendi.
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