'Boğaz kesme' cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve oğlu gözaltına alındı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S. (38), birliktelik yaşadığı iddia edilen Ferit M. (45) ile buluştu.

Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

OĞLU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.’nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.’yi de gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.