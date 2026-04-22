Boğaz trafiğe kapanıyor: Vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle deniz trafiğinin kapatılacağını duyurdu.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "23 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları sebebiyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılacaktır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir." açıklaması yapıldı.
İptal edilen vapur seferlerine, "sehirhatlari.istanbul" internet adresinden ulaşılabiliyor.