Boğaz'da acı olay: Kavga ettiği sevgilisi denize atladı, kurtarmak isterken ikisi de öldü

Sarıyer'de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen Aleyna Sarıkaya denize atladı. Sevgilisini kurtarmak isteyen Ramazan Kaya da Sarıkaya'nın arkasından denize atladı. Dalgalara kapılan çift sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çift kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:05
Boğaz'da acı olay: Kavga ettiği sevgilisi denize atladı, kurtarmak isterken ikisi de öldü
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Emirgan Sahili’nde Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.

İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çift hayatını kaybetti. 

 


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