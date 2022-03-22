Boğaz'da mayın tehdidi! Savaşta fırtına nedeniyle kontrolden çıkan patlayıcılar İstanbul’a erişebilir

22 Mart 2022 Salı, 11:25

Kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarına döşenen mayınların zincirlerini kopardığı ve Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı iddia edildi. Uzmanlar, durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.













Bora Serdar





Eski Denizaltı Komutanı Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, iddialara konu olan 420 mayın için "Birinci Dünya Savaşı döneminde bu tip mayınların şiddetli fırtınalarda koparak zaman zaman kıyıya vurduğu ve hatta İstanbul Boğazı içine kadar girdiği görülmüştür.



Eski tip mayın kullanıldıysa deniz ve hava şartlarına bağlı olarak, mayın zarfının yani patlayıcı bulunduran kısmının, ağırlık veya mayın arabası dediğimiz, denizin tabanına oturan kısmından kopma olasılığı söz konusu olabilir. Bu durumda mayınlar serseri mayın statüsü kazanır.



Türkiye'ye yönelirse bu mayınlar hava şartlarına bağlı olarak bir hafta on gün içerisinde İstanbul Boğazı'nda görülebilir" dedi.



Cem Gürdeniz

‘TANKERLER RİSK ALTINDA’

Eski Mayın Filosu Komutanı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “Lahey Sözleşmesi'ne göre demirli mayınların, kopma anında kendisini etkisiz hale getirecek mekanizmaya sahip olması gerekir. Denizcilere ilan ile bölgedeki gemilere keskin gözcülük ikazı yapıldı.



Donanmamız, deniz karakol uçakları ve mayın avlama gemileri ile kendi yetki alanımızda tespit ettiği mayınları etkisiz hale getirecek donanıma sahiptir. Ancak savaşa rağmen Batı Karadeniz hattında günlük 100-150 gemilik bir trafik var. Novorosiski- İstanbul hattındaki tankerler de risk altında olabilir” ifadelerini kullandı.