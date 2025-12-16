Boğaziçi akademisyenlerinden açıklama: 'İmamoğlu’nun diplomasının iptali kara lekedir'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptal edilmesi ve yürütülen mahkeme sürecine dair bir açıklama yayımladı.

Yaşananlar nedeniyle büyük rahatsızlık ve endişe duyduklarını vurgulayan akademisyenler, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun “akademik ilke ve teamüllerle bağdaşmayan hakkaniyetsiz bir iptal kararı aldığını” belirtti ve “Bu kararla Türkiye’de üniversite özerkliğine ağır bir darbe vurulmuştur” dedi.

Lisans diploması gereklerini yerine getirmiş öğrencilerin edinilmiş haklarının yok sayılarak mağdur edilmesini kabul etmediklerinin altını çizen akademisyenler, “Diploma iptali kararı ve onu izleyen mahkeme süreci Türkiye üniversiteler ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının “sahte” olduğuna dair iddialar ve YÖK tarafından hazırlanan rapor üzerine, “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, İstanbul Üniversitesine de muhtıra gibi bir yazı göndermiş ve İmamoğlu’nun yatay geçişiyle ilgili belgeleri istemişti. Yazıda, İmamoğlu'nun diplomasını kullanarak yaptığı ve yapacağı iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasının iptal edilmesi yönünde karar almıştı. Diplomanın iptal edilmesine ilişkin “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu’nun avukatları Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine yatay geçiş sürecinin tamamen yasal olduğunu vurgulayarak İmamoğlu’nun tüm akademik gereklilikleri sağladığını ve üniversitenin resmi komisyonlarının onayıyla geçiş yaptığını belirtmişti. İstanbul İdare Mahkemesine başvuran avukatları, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesini istemişti. Başvuruda, üniversitenin yönetim kurulunun bu kararı alamayacağı, ancak fakülte yönetim kurulunun alabileceği vurgulanmış, “Ortada aleni bir hukuksuzluk var. Karar yok hükmündedir” denilmişti.

Söz konusu davanın duruşması İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesinde 15 Ocak 2026 tarihinde görülecek. Karar duruşma sonrası yazılı olarak tebliğ edilecek.

İmamoğlu’na “lisans diplomasının sahte olduğu” suçlamasıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması ise 8 Aralık’ta görülmüştü. Davayı 16 Şubat’a erteleyen hakim, idare mahkemesinde açılan davanın sonucunun beklenmesine karar vermişti. İmamoğlu, yaşananlara tepki göstererek, “Askerliğimi, doğum belgemi de iptal edin” demişti.