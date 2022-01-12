Boğaziçi davasında mahkemeden kayyum rektör İnci ve özel güvenliklere 'özel duruşma'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 19:57

Kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin şikâyetiyle tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen'le birlikte 12 Boğaziçi öğrencisinin yargılandığı davada 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, pazartesi günü (10 Ocak) ara duruşma açtığı ortaya çıktı.

Şikayetçilere 'özel' düzenlenen duruşmada, kayyum rektör Naci İnci ve özel güvenliklerin dinlendiği belirtildi. Öğrencilere ve avukatlarına haber verilmediği bildirildi. Mahkeme, 7 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duruşmada, 94 gündür tutuklu bulunan Gök ve Özen'e haftalık imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmesine ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart’ta yapılmasına hükmetmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatlarından Baran Kaya, dava süreci ve ara duruşma kararıyla ilgili Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

"AÇIKÇA CMK’YA AYKIRIDIR"

Kaya, "Mahkeme öğrencilere, avukatlara haber ve bilgi vermeden, herhangi bir tebligat yapmadan, ara karar almadan, ara duruşma açmış. Orada müşteki olan Naci İnci ve özel güvenlikleri dinlemiş. Normalde kapalı duruşma açılmasının şartları belirlidir. Burada kapalı olmayan, bir kapalı duruşma açmışlar. Dolayısıyla açıkça CMK’ya aykırıdır. Müştekilere soru sormamızı ve delilleri tartışmamızı engelleyecek bir şekilde tarafımızdan kaçırılarak bir yargılama yürütüldüğünü gördük" dedi.

"GİZLİ BİR BİÇİMDE"

Şikayetçilerin duruşmada dinlenmeleri gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bizim onlara soru sorabilmemiz gerekiyordu. Çünkü gerçeğe aykırı beyan ve o gün orada olanlarla ilgili şüpheler var. 7'sinde yapılan duruşmaya gelmemişlerdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada -yani mart ayında yapılacak olanda- hazır olmalarını istemişti. Ama her ne olduysa gizli bir biçimde 10’unda ara duruşma açıldı" diye konuştu.