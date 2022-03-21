Boğaziçi Davası'nda yargılanan 14 öğrenci hakim karşısında

21 Mart 2022 Pazartesi, 12:39

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

YAŞANAN GELİŞMELER

Mahkeme hakiminin usül hatası yaptığı iddiasıyla sanık avukatları itiraz etti. İtirazın ardından tartışma yaşandı. Hakim, avukat Ömer Kavili'yi salondan çıkartmak istedi. Özgür Özel ve Turan Aydoğan araya girdi. Polis, salonu boşaltmak istedi. Yazılı karar olmadığı için kimse salonu terk etmedi. Hakimin, salonu terk etmesinin ardından salona çok fazla çevik polis girdi. Güvenlikler, basın ve izleyicileri yazılı bir karar yokken dışarı çıkarmaya çalıştı. Avukatlar, sürece dair tutanak tuttu. Ayrıca İnci duruşmaya katılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi ise davayı canlı olarak takip ediyor. Öğrenci inisiyatifine göre tüm gelişmeler:

12.44: Çevik kuvvet tüm izleyicileri dışarı çıkardı.

12.42: Hakim geri döndü. Diğer avukatların da duruşma düzenini bozmaktan dışarı çıkarılmalarına karar verdi. Yargılanan öğrenciler yeniden avukat atanmasını talep etti. Ayrıca, tüm avukatlara disiplin soruşturması açılacak.

12.56: Mübaşirin açıklamasına göre yargılanan iki öğrenci duruşma devam edildiğinde salonda olmazlara haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Salondakiler itiraz ederek kararın hakim tarafından açıklanması isteniliyor.

13.20: Hakimin, İstanbul Barosu'ndan yeni avukat talep etmesinin ardından Baro bu kararı reddetti. Baro başkanı hakim ile görüşecek.

14.30'a kadar ara verildi.

KAFTANCIOĞLU: ÖĞRENCİLERİN CERN'E GİDEBİLMEK İÇİN YASAĞIN KALDIRILMASINI BEKLİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da olaya ilişkin tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kaftancıoğlu, hukuk tarihinde bir ilk yaşandığını söyledi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi davası Çağlayan Adliyesi 18. Ağır Ceza Mahkemesinde hukuk tarihinde bir ilk yaşanıyor. Cern’den kabul alıp gidebilmesi için yurtdışı yasağının kaldırılmasını bekleyen öğrenciler bir yanda diğer yanda ise mahkemeden küstüm oynamıyorum misali çıkan, sanıklara yeni avukat atama yetkisini kendinde bulan, görülmemiş duruşmada mübaşire ara karar okutmaya kalkan bir hakim. Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin davasında bugün yaşanan saçma durumlar yazılamayacak kadar saçma ve bu saçmalıklara hep birlikte son vereceğiz az kaldı."

21 Mart 2022 - Çağlayan Adliyesi Basın Açıklaması https://t.co/dPgxqRfu8K

— Boğaziçi TV (@bogazicitv) March 21, 2022