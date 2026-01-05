AYRINTILAR GELİYOR...
Boğaziçi Direnişi 5 Yaşında!
AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılında Melih Bulu’yu rektör atamasıyla başlayan demokratik üniversite mücadelesi 5. yılına girdi. Boğaziçi mezunları ve öğrencileri, akademik özgürlükten vazgeçmediklerini vurgulamak için okul önünde bir kez daha bir araya geldi.
5.01.2026 12:32:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
