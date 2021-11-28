Boğaziçi mezunları Berke ve Perit için bir araya geldi

28 Kasım 2021 Pazar, 13:47

Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi nöbette buluşan Boğaziçi mezunları, yirmidokuzuncu nöbetlerini, kayyum rektör Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan ve 54 gündür cezaevinde bulunan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tuttu. Perit Özen’in ailesinin de katıldığı nöbetin ardından bir basın açıklaması okuyan Boğaziçililer, iki öğrencinin, haklarında bir iddianame bile bulunmadan cezaevinde adeta rehin tutulduğunu, eğitim haklarından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Kayyum yönetiminin öğrencilere yönelik baskı politikalarını, gözaltılar, soruşturmalar, uzaklaştıma cezaları, tedbir kararları ve tutuklamalarla sürdürerek bir yıla yaklaşan direnişi bu şekilde kırmaya, bileşenlere gözdağı vermeye çalıştığını belirten Boğaziçililer, “Berke ve Perit’in yanısıra davaları devam eden tüm öğrencileri korkutarak sindireceğini düşünen bu kayyum yönetimi, adli kontrol ve yurtdışı yasakları nedeniyle mağdur edilen, kabul edildikleri yurtdışı yüksek lisans programlarına gitmeleri engellenen tüm öğrencilerin geleceğinden de sorumludur” ifadesini kullandı.

''MÜCADELEMİZE ORTAK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ''

“Tamamen siyasi amaçlara hizmet eden bu hukuksuz uygulamaların ısrarla sürdürüldüğü, temel hak ve özgürlüklerin saygı görmediği, özerk ve özgür üniversitelerin yok edilmek istendiği, bilime düşmanlık duyulan bir ülkede, hiç kimse için güvenli bir gelecek olmayacağına inanıyoruz” diye konuşan Boğaziçililer “Gençlerimize değerli bir gelecek sunabileceğimiz bir ülke hayaliyle direniyoruz. Bizimle aynı ideali paylaşan herkesi de mücadelemize ortak olmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

''TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ''

Hukukun baskı ve yıldırma aracı olarak kullanılmaması, kurumların ilkelere ve değerlere sahip çıkan, liyakate dayalı bir yönetim anlayışına kavuşabilmesi için doğru politikaların üretilmesini talep etmekten, bu konuda ısrarcı ve takipçi olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Boğaziçililer, “Bizimle aynı ideali paylaşan herkesle çoğalarak bir arada durmayı sürdürecek, şahit olduğumuz bu korkakça girişimlerin bir gün mutlaka hesabının sorulması için tüm gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

“Her tür oyuna ve baskıya rağmen taleplerimizi, kamuya verilen zararları, kadrolaşma gayretlerini, hukuksuz yargılamaları her ortamda dile getirmekten ve eylemliliğimizi sonuna kadar sürdürmekten asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Boğaziçililer, öğrencileri eğitim haklarından mahrum bırakan tüm soruşturma ve yargılamaların sona erdirilmesi, Berke ve Perit’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.