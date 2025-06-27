Boğaziçi’nde açık hava sinemasına önce sansür sonra iptal

Boğaziçi Üniversitesi
Sinema Kulübü’nün (BÜ(S)
K) geleneksel açık hava
gösterimleri önce sansüre
uğradı, ardından iptal edildi.
Kulüp üyeleri yaşananlara
ilişkin yaptıkları açıklamada,
etkinlik iznini almalarının
ardından resmi olmayan
kanallardan arandıklarını,
beş filmi gözden geçirmeleri
yönünde uyarı yapıldığını iddia
etti.
Öğrenciler, “Resmi yazılı
gerekçe verilmesi talebimize
karşılık sadece bu beş filmin
adının yazılı olduğu bir
kâğıt alabildik” dedi. Engele
takılan eserler “Freddy vs.
Jason”, “Possession”, “Y Tu
Mama Tambien” “Brokeback
Mountain” ve “Suruç” filmiydi.
Boğaziçililer gösterimlere
ilişkin duyurularını silmedi,
film listesini değiştirmedi.
GÜVENLİK ENGEL OLDU
Geçen salı günü açılış filmi
“Beynelminel”in gösterimine
saatler kala öğrenciler tüm
film gösterim izinlerinin iptal
edildiğini öğrendi. Öğrenciler,
“Bir grup öğrencinin
dekanlığına gittiğini, dekanın
sosyal medya paylaşımının
etkinlik izinlerinin
verilmesinden önce yapıldığını
öne sürerek kesinlikle hiçbir
gösterimin yapılmasına izin
verilmeyeceğini söylediğini”
kaydetti. Boğaziçililer
iptal açıklamasına karşın
“Beynelminel” gösterimini
yapmak üzere Güney
Meydan’da buluştu.
Öğrencilerin aktardığına göre,
güvenlik görevlileri sahneye
elektrik çekilmesine mani
oldu ve gösterimi engelledi.
BÜ(S)K Üyesi Talha Keskin
“Kayyumların yerleştirilme
amacı bellidir: kolektif
üretimi baltalamak, eleştirel
düşünceyi yok etmek,
öğrencilerin kendi sözünü
kurduğu alanları tasfiye
etmektir. Ama yıllardır
süren Boğaziçi direnişinden
de anlaşılacağı üzere bu
kayyumlara pabuç bırakmaya
niyetimiz yok” dedi.