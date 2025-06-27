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Boğaziçi’nde açık hava sinemasına önce sansür sonra iptal

Boğaziçi’nde açık hava sinemasına önce sansür sonra iptal

27.06.2025 04:00:00
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Elif Özge Yalçın
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Boğaziçi’nde açık hava sinemasına önce sansür sonra iptal

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün beş filme yönelik sansür uyarısıyla başlayan açık hava gösterimleri, güvenlik engeli ve idari baskılarla iptal edildi. Öğrenciler karara rağmen direnişten vazgeçmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜ(S) K) geleneksel açık hava gösterimleri önce sansüre uğradı, ardından iptal edildi. Kulüp üyeleri yaşananlara ilişkin yaptıkları açıklamada, etkinlik iznini almalarının ardından resmi olmayan kanallardan arandıklarını, beş filmi gözden geçirmeleri yönünde uyarı yapıldığını iddia etti.

Öğrenciler, “Resmi yazılı gerekçe verilmesi talebimize karşılık sadece bu beş filmin adının yazılı olduğu bir kâğıt alabildik” dedi. Engele takılan eserler “Freddy vs. Jason”, “Possession”, “Y Tu Mama Tambien” “Brokeback Mountain” ve “Suruç” filmiydi. Boğaziçililer gösterimlere ilişkin duyurularını silmedi, film listesini değiştirmedi.

GÜVENLİK ENGEL OLDU

Geçen salı günü açılış filmi “Beynelminel”in gösterimine saatler kala öğrenciler tüm film gösterim izinlerinin iptal edildiğini öğrendi. Öğrenciler, “Bir grup öğrencinin dekanlığına gittiğini, dekanın sosyal medya paylaşımının etkinlik izinlerinin verilmesinden önce yapıldığını öne sürerek kesinlikle hiçbir gösterimin yapılmasına izin verilmeyeceğini söylediğini” kaydetti. Boğaziçililer iptal açıklamasına karşın “Beynelminel” gösterimini yapmak üzere Güney Meydan’da buluştu. Öğrencilerin aktardığına göre, güvenlik görevlileri sahneye elektrik çekilmesine mani oldu ve gösterimi engelledi.

BÜ(S)K Üyesi Talha Keskin “Kayyumların yerleştirilme amacı bellidir: kolektif üretimi baltalamak, eleştirel düşünceyi yok etmek, öğrencilerin kendi sözünü kurduğu alanları tasfiye etmektir. Ama yıllardır süren Boğaziçi direnişinden de anlaşılacağı üzere bu kayyumlara pabuç bırakmaya niyetimiz yok” dedi.

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