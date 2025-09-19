Boğaziçi’nde Atatürk kaidesi devrildi

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi’nde bulunan ve yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle üniversitenin simgelerinden Aptullah Kuran Kütüphanesi için alınan yıkım kararının ardından inşaat çalışmaları başladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün maskının yer aldığı kaidenin de yıkım çalışmaları sırasında devrilmesi tepki çekti. Kaidenin iş makinesinin darbesiyle devrilmiş olabileceği öne sürüldü. Dün sabah fark edilen olayda, maskın üzerinde bulunduğu kolonun derin çatlaklar nedeniyle hasar aldığı ifade edildi.

Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu süreci şöyle anlattı: “Kütüphane binası önce güçlendirmeden geçeceği söylenerek boşaltıldı. Ancak Mehmet Şimşek’in tasarruf kısıtlamaları nedeniyle inşaatlar durdurulduğu için güçlendirme çalışması da donduruldu. Derslerin başlamasına 2-3 hafta kala da yıkıma başlandı.”

‘GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILSIN’

Tuğcu, Atatürk maskının devrilmesine ilişkin ise “Dün gece kamyon çarpması nedeniyle hasar gördüğü söylendi. Bugünse Atatürk maskı kaidesi tamamen söküldü. Maskın bulunduğu yer yıkılan binadan ayrıydı. Önünde ağaç ve çalılar vardı. Kepçenin oraya girmesi mümkün değil. Buna rağmen tam maskın önündeki ağaç yok edilip mask indirildi” dedi.

Güvenlik kameralarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Tuğcu, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerin protestoları için defalarca kayıtlar kullanıldı. Dolayısıyla Atatürk maskının yıkımıyla sonuçlanan bu ‘kaza’nın görüntüleri de paylaşılmalı.

‘RESTORASYON YAPILACAK’

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Atatürk büstü gerekli bakım ve onarım süreci için yerinden alınmış olup restore edilerek en kısa sürede tekrar yerleştirilecektir” dendi.