Boğaziçi’nde kritik eşik: Rektör Naci İnci’nin Z raporu

2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum tartışmalarının simge isimlerinden biri oldu. İnci’nin göreve gelişiyle birlikte üniversitede ardı arkası kesilmeyen krizler yaşandı. Naci İnci’nin görev süresinin sona ermesiyle birlikte Boğaziçi’nde yeniden seçim yapılacak mı, yoksa yeni bir kayyum mu atanacak? sorusu gündeme geldi. Üniversite bileşenleri, “zararın telafisi” için demokratik seçim çağrısını yinelerken gözler iktidarın tercihlerine çevrildi.

İŞTE DÖRT YILDA YAŞANANLAR:

Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından yapılan “sembolik seçimde” İnci, yüzde 95 “hayır” oyu almasına karşın Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör yapıldı. Üniversite bileşenlerinin büyük kısmı bu atamayı reddetti.

Akademisyen kıyımı: Prof. Dr. Can Candan’ın dersleri iptal edilip üniversiteyle ilişiği kesildi. Dr. Feyzi Erçin’in sözleşmesi yenilenmedi. Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Tolga İslam gibi birçok hocanın ders açma yetkileri engellendi.

Öğrencilere baskı ve soruşturmalar: Öğrenci evlerine sabaha karşı polis baskınları yapıldı. Barışçıl protestolara katılan yüzlerce öğrenci disiplin cezalarıyla karşılaştı. 2021’den bu yana 700’ün üzerinde öğrenci gözaltına alındı; 200’ün üzerinde dava açıldı. Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri engellendi. LGBTİ+ Kulübü kapatıldı. Polis barikatı ve şiddet: Güney Meydan’daki akademisyen nöbetleri sık sık polis ablukasıyla karşılaştı. Kampüs girişlerine turnike ve kimlik kontrol sistemleri kuruldu, öğrencilerin girişleri engellendi. Akademisyenlerin sırt dönme eylemleri 1000’inci gününü geçti. Boğaziçi tarihindeki en uzun soluklu akademik direniş yaşandı.

Liyakatsiz atamalar: Fakültelere ve enstitülere üniversite dışından çok sayıda yönetici getirildi. Akademik kurulların yetkileri bypass edilerek karar süreçleri rektörlük bünyesinde toplandı.

Bilimsel üretime darbe: Öğretim üyelerinin uluslararası projeleri rektörlük onayıyla engellendi. Üniversitenin dünyadaki itibarı zedelendi; 2021–2024 arasında küresel sıralamalarda yaklaşık 150 basamak geriledi