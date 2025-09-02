Boğaziçi'nden sonra bu kez Mersin... 16 yaşındaki Hiranur başından tabancayla vurularak öldürüldü: Şüpheli, ifadesini değiştirdi!

Hilal Özdemir cinayetinin ardından Türkiye'yi yeniden sarsan olay, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu.

Hiranur A., başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Genç kızı hastaneye götüren ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.A.Ş., Hiranur Nilgün A. ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini söyledi.

Daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Hiranur'un tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini iddia etti.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: "ŞAKALAŞIRKEN VURDUM"

M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi.

Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hiranur, gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAKINLARI VE YURTTAŞLAR ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Hiranur A.'nın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli H.A.Ş.’nin evinin bulunduğu merkez Toroslar ilçesindeki adrese gitti.

Polisin önceden önlem aldığı bölgede bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık, daha sonra polisin uyarılarıyla olaysız şekilde dağıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.