Boğaziçi Üniversitesi ayakta: ‘Bir fincan kahveye yenileceksiniz’

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:11

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:01

Boğaziçi Üniversitesi'nde cumhurbaşkanı tarafından atandığı gerekçesiyle “kayyum” olarak nitelendirilen okul yönetiminin öğrencilerin ortak alanını ve okul kafeteryasını kapatarak yerine bir kahve zincirine ait olduğu öne sürülen ve fiyatları daha yüksek olan kafe açmak istemesine karşı öğrencilerin başlattığı eylemler sürüyor. Bu süreçte rektörlük onlarca öğrenciyi Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak uzaklaştırdı ve konuyla ilgili ortak açıklamaya imza atan 34 kulüp ve topluluğun yönetim kurullarını dağıttı ve etkinliklerini bir ay boyunca yasakladı. Atanmış yönetim tarafından öğrencilere yönelik artan baskılar bugün okulun Güney Kampüsü’nde protesto edildi. Öğrenci, akademisyen ve mezunlar tarafından yoğun katılımın olduğu eylemde “Bir fincan kahveye yenileceksiniz” ve “Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Okulun Güney Meydanı’nda gerçekleştirdikleri “Akademik Nöbet”in ardından konuya ilişkin Boğaziçi Akademisyenleri adına yapılan açıklamada öğrencilere yönelik baskıların eğitim ve barışçıl protesto haklarını ihlal ettiğine dikkat çekildi. Yapılan basın açıklamasında “Ceza ve baskılarla seslerinin susturulmaya çalışmasına rağmen temel haklarını kullanan öğrencilerimizin her zaman olduğu gibi yanındayız. Öğrencilerin haklarını yok sayan, kendilerini ifade etmelerine, özgürce düşünüp hareket etmelerine izin vermeyen bu yasakçı zihniyet, bir üniversitenin temsil ettiği tüm evrensel değerlerle çelişmektedir. Üniversite idarelerinin görevi baskı ve korkutma değildir, üniversitelerde hüküm süren bu yasakçı zihniyeti kınıyoruz. Bu öğrenci karşıtı, bireysel hak ve özgürlükleri hiçe sayan tutumu kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE TALEBİ

Güney Meydan’da akademisyenler tarafından yapılan açıklamanın ardından grup kampüsün önünde tekrar toplandı. Öğrenciler burada bir açıklama daha yaptı. Açıklamada okul yönetiminin mahkeme kararlarını uygulamadığına vurgu yapılırken demokratik üniversite çağrısı yapıldı. Konuya ilişkin “Türkiye’de üniversite okuyan bir öğrencinin en temel hakkı eğitimini nitelikli ve liyakatli hocalardan almak. Fakat görüyoruz ki, yukarıdan atama sistemi ile gelen paraşüt hocalar bu nitelikten oldukça uzak. Hocalarımız bu usulsüzlüklere karşı açtıkları davayı kazanmasına rağmen, yönetim yasalara uymayarak bu kararı görmezden geliyor. Kampüsümüzde kamusal alanların rant uğruna kayyum yönetim tarafından işgal edilmesi de öğrencilerin okul ve kulüp faaliyetlerinin yasaklanması da kartların iptal edilmesi de aynı hukuksuz kaynaktan geliyor. Demokratik ve özgür bir üniversite talebimiz devam ediyor ve devam edecek” dendi. Öğrenciler, Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölümü ve fakülte yönetim kurulunun olumlu kararlarına karşın rektörlük tarafından sözleşmesi yenilenmeyen akademisyenler Gizem Toska ve Nazlı Somel için de dayanışma çağrısında bulundu.