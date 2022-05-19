Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne ilk kadın yönetim kurulu başkanı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:16

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), 17’inci dönem yönetim kurulunu belirledi. Hülya Cesur’un ilk kadın yönetim kurulu başkanı olduğu genel kurul, ilk resmi ziyaretini ise Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

14 Mayıs günü Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BÜMED) gerçekleştirilen genel kurulda, yüzde 81 oyla seçilerek görevi devralan 17. BÜMED Yönetim Kurulu üyelerinin ilk resmi ziyaret için adresi Anıtkabir oldu. Ziyarette BÜMED’in ilk kadın yönetim kurulu başkanı olan Hülya Cesur ayrıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını paylaşırken, Anıtkabir Anı Defterini imzaladı.

"BÜMED’in 17. Dönem Yönetim Kurulu olarak ilk resmi ziyaretimizi, Anıtkabir’e yapmayı planlamıştık. Bu ziyaretimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile birleşmesi bizi ayrıca mutlu etti.

Atamızın huzurunda, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetiştirdiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak bize çizdiği yolda yürümeye devam edeceğimize dair verdiğimiz sözü yineledik” diyen Hülya Cesur, yönetim kurulu adına Anıtkabir Anı Defterini ise şu sözlerle imzaladı:

“Aziz Atam, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak manevi huzuruna geldik, sana söz veriyoruz: Kurduğun Cumhuriyet’in en güzide kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin yetiştirdiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak, aklın ve bilimin gösterdiği yoldan şaşmayacağız. Geleceğini bizlere emanet ettiğin bu güzel vatanda, mirasına sahip çıkacağız. Biliyoruz ki önümüze koyduğun “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” hedefi ancak özgür, demokratik ve özerk üniversitede yetişen bireylerle mümkün olabilir. Türkiye Cumhuriyeti için yorulmadan çalışacak, sana borçlu olduğumuz mücadele azmimizle her zaman ilkelerinin aydınlattığı yolda yürüyeceğiz. Önünde saygı, sevgi ve özlemle eğiliyoruz"